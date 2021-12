Pattinaggio artistico | Nazionali Russi | una superlativa Kamila Valieva vince il titolo Che spettacolo a San Pietroburgo!

(Di sabato 25 dicembre 2021) Che Natale sensazionale per il mondo deldi figura, totalmente inebriato dalla meravigliosa bellezza dell’ultimo atto dei Campionati, competizione andata in scena a San Pietroburgo questo fine settimana e conclusa con due gare di livello stellare, quella delle coppie d’e, soprattutto, del singolo femminile, dove ha stravinto per la prima volta nella massima categoria la piccola donna dei record,. Il fiore all’occhiello del gruppo di Eteri Tutberidze, già abbondantemente in testa dopo il segmento più corto, ha confermato il suo stato di grazia sciorinando ancora una prestazione di altissimo profilo, impreziosendo il versante tecnico con tre salti quadrupli di grande maestosità – il salchow e due toeloop combinati rispettivamente con ...

Davvero ottima anche la prestazione di Wakaba Higuchi che, dopo un triplo axel viziato da u no step out, è stata abile a non perdere eccessivi punti per strada raccogliendo 147.12 (75.71, 71.41) per ...Ludovica Riccardo medaglia di bronzo agli Internazionali dia rotelle di Germania, e Danilo Bonaparte, campione europeo di football americano con la Nazionale Italiana, sono gli 'Atleti Leccesi dell'Anno 2021. Il Panathlon Club Lecce ha ...Dopo due edizioni Kaori Sakamoto torna ad essere Regina del Giappone. La nativa di Kobe si è imposta con margine nella gara individuale femminile dei Campionati Nazionali di pattinaggio di figura, in ...Le esibizioni dei giovani di Gessate, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Cambiago e Pozzo d'Adda hanno conquistato tutti. Show natalizio di Obiettivo sport di Gessate Tantissimi atleti per lo più di Ges ...