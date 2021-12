Parte l’ultima stagione di Killing Eve; ecco le anticipazioni

Leggi su ck12

(Di sabato 25 dicembre 2021) Siamo tutti pronti perdi. O quasi. A ogni modo, volete sapere cosa accadrà nel finale di serie? Niente paura, in quest’articolo non ci saranno spoiler. Dal 2018 va in onda anche in Italia la serie tv, una produzione inglese basata sulle novelle Villanelle di Luke Jennings. La serie, trasmessa su BBC America dall’8 aprile 2018, ha avuto grande successo nel mondo e si è aggiudicata molti premi di settore. Anche in Italia, le puntate delle prime tre stagioni sono andate forte. E ora? Be’, siamo giunti al, attesissima. La BBC ha annuciato che a fine febbraio verrà trasmessa la prima puntata deldella serie. Le ultime puntate di ...