Papa Francesco | è successo durante la messa di Natale

(Di sabato 25 dicembre 2021) "Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo".celebra ladella notta didall’altare della confessione della Basilica di San Pietro. El'omelia si sofferma sulla strage dei morti sul lavoro, più di mille nel 2021 in Italia. "Gesù nasce lì, vicino ai pastori, vicino ai dimenticati delle periferie. Viene dove la dignità dell'uomo èalla prova. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all'uomo con il lavoro, ma anche ‘dare dignità al lavoro dell'uomo', perché l'uomo è signore e non schiavo del lavoro. Nel giorno della vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo". Poi continua: "Guardiamo ancora al presepe e vediamo che Gesù alla nascita è circondato proprio dai piccoli, dai ...