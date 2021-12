Oroscopo di domenica 26 dicembre | amore | soldi e lavoro per voi

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ariete – La kermesse della famiglia e della gola presiede anche quest’oggi, a meno che, riuscendo a sganciarvi, non siate già partiti per altri lidi (o meglio, cime). Così lascia sperare la coppia Venere-Plutone allo zenit: concordi con il partner, avendo ormai ottemperato a doveri e promesse siete liberi di spassarvela dove e come più vi piace.ed eros: coppia tranquilla, solo un filo statica, bel pomeriggio invece con gli amici, giocando a carte o raccontandovi aneddoti del passato. Serata romantica in barba alla Luna all’opposizione: naturale, lo insegna la fisica, gli opposti si attraggono e a volto giungono a fondersi!e denaro: ideale per viaggiare, assecondando il proverbio “Natale coi tuoi…”, espletato il dovere familiare siete pronti con il vostro programma: sci con gli amici o viaggio culturale. In ritardo chi oggi è di ...

di Branko 26 dicembre: ecco le stelle di questadi Santo Stefano Ariete " È un giorno molto mentale, in cui puoi preoccuparti inutilmente quando c'è troppo a cui pensare. Per tutta ...di26 dicembre: amore, soldi e lavoro per voi Ariete " La kermesse della famiglia e della gola presiede anche quest'oggi, a meno che, riuscendo a sganciarvi, non siate già partiti ...