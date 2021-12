Oroscopo di Branko 26 dicembre | ecco le stelle di questa domenica di Santo Stefano

Leggi su cityroma

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ariete – È un giorno molto mentale, in cui puoi preoccuparti inutilmente quando c’è troppo a cui pensare. Per tutta la fine dell’anno, come anticipiamo nei tuoi oroscopi di2021,ti esprimerai con autorità e fermezza, ma eviterai di essere troppo autoritario o inflessibile. Toro – È tempo di pianificare un viaggio, una nuova avventura, un’esperienza completamente diversa che promette di cambiare la tua vita. Oggi è ascoltare il cuore e ascoltarlo attentamente, perché le tue migliori decisioni e scommesse verranno da ciò che provoca emozione, passione ed entusiasmo. Gemelli – Oggi mostrerai la tua lealtà e il tuo affetto alle persone a cui tieni davvero, puoi essere un grande amico, sostenere e prenderti cura delle tue amicizie. Nei prossimi giorni, potresti incontrare qualcuno di importante, che lavora in psicologia, criminologia o ricerca. Cancro – Se ...