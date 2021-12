Oroscopo di Barbanera sabato 25 dicembre | le stelle del Natale

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – Aprire un regalo è sempre eccitante, anche se ne conoscete già il contenuto. Ma ancora più bello è vedere la gioia negli occhi di chi lo ha ricevuto. Toro (21/4 – 20/5) – Grande vivacità, grazie al trigono della Luna con Urano. Il pranzo natalizio da voi preparato con cura è perfetto sotto ogni punto di vista. Gemelli (21/5 – 21/6) – Non è facile accantonare tutte le rivalità personali per il bene comune, ma questo è lo sforzo che vi viene richiesto. D'altronde è! Cancro (22/6 – 22/7) – I preparativi dell'ultimo minuto vi hanno stressato un po'. Ma dato poi che tutto va come avevate previsto, non avete nulla di cui rimproverarvi.