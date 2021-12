Omelia del giorno di Natale 2021 del cardinale Betori: «Rispettare la vita umana, riconciliandola con la natura» (Di sabato 25 dicembre 2021) Una parola va ribadita circa la dignità della vita umana da Rispettare sempre, all’inizio, nel suo svolgersi, alla fine. Se Dio ha voluto assumerla per sé, la vita dell’uomo è stata rivestita di una dignità inalienabile, che tutti devono Rispettare, che tutti devono contribuire ad attuare concretamente. Il mondo rinnovato che tutti vorremmo uscisse da questa pandemia deve avere i caratteri di un’umanità piena, riconciliata con la natura, coesa nei vincoli sociali, attenta ai più deboli, aperta a una dimensione trascendente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) Una parola va ribadita circa la dignità delladasempre, all’inizio, nel suo svolgersi, alla fine. Se Dio ha voluto assumerla per sé, ladell’uomo è stata rivestita di una dignità inalienabile, che tutti devono, che tutti devono contribuire ad attuare concretamente. Il mondo rinnovato che tutti vorremmo uscisse da questa pandemia deve avere i caratteri di un’umanità piena, riconciliata con la, coesa nei vincoli sociali, attenta ai più deboli, aperta a una dimensione trascendente L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - Avvenire_Nei : SANTA MESSA NELLA NOTTE SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE - OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO Basilica Vaticana Vener… - fanpage : “L’uomo è signore e non schiavo del lavoro”, ha ricordato il Pontefice durante l’omelia della notte di Natale… - FirenzePost : Omelia del giorno di Natale 2021 del cardinale Betori: «Rispettare la vita umana, riconciliandola con la natura» - CislPuglia : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Grazie a Papa Francesco per il forte monito nell'omelia della messa di Natale contro le morti sul lavoro.… -