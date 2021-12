Olbia | trovato il corpo dell' uomo scomparso | probabile sia vittima di un incidente

Advertising

infoitinterno : Tragedia a Olbia, trovato morto il 36enne scomparso: è stato investito - infoitinterno : Scompare nel nulla, trovato morto alla periferia di Olbia: choc per Davide Rossi - infoitinterno : 36enne scomparso a Olbia: trovato morto a bordo strada, probabilmente investito da un camion - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scomparso a Olbia, trovato morto lungo la statale 127 #Olbia - Piergiulio58 : 36enne scomparso a Olbia: trovato morto a bordo strada, probabilmente investito da un camion. -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia trovato

Indagini in corso da parte del Reparto Territoriale dei carabinieri insieme al commissariato di polizia di... sulla- Tempio, sia stato travolto da un camion che nel corso della giornata era rientrato in cantiere con una strana ammaccatura. Ripercorrendo il tragitto fatto dal mezzo è statoil ...Davide Rossi, l’uomo di 36 anni di Olbia la cui scomparsa era stata denunciata questa mattina, è stato ritrovato cadavere lungo la strada statale 127. A un primo esame del corpo, secondo quanto ...A indicare il luogo in cui il corpo è stato ritrovato sarebbe stato il conducente del mezzo. In ogni caso saranno le indagini a fare completa luce sulle ultime ore di vita del 36enne, particolarmente ...