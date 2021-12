Ogni giorno nuovo record di contagi Covid-19, circa 55mila in 24 ore. Oltre 17mila solo in Lombardia (Di sabato 25 dicembre 2021) Ogni giorno un nuovo record di contagi Covid-19 nell'arco di 24 ore. La variante Omicron appare inarrestabile. E così oggi è stato battuto il record di ieri di casi positivi da inizio pandemia. L'odierno bollettino del ministero della Salute vede anche un boom di tamponi e un tasso di positività che sale a 5,6%. La nuova stretta varata dal governo il 23 dicembre, il cosiddetto Decreto festività, va proprio nella direzione di fermare la nuova ondata: fino al 31 marzo 2022 c'è quindi una nuova serie di obblighi e divieti da seguire, a partire dalle mascherine all'aperto fino a cinema, palestre, bar e ristoranti ora riservati a chi ha fatto il vaccino. Intanto è stata prorogata per altri 15 giorni la zona gialla in Friuli Venezia Giulia e Calabria.Il bollettinoLa curva ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 dicembre 2021)undi-19 nell'arco di 24 ore. La variante Omicron appare inarrestabile. E così oggi è stato battuto ildi ieri di casi positivi da inizio pandemia. L'odierno bollettino del ministero della Salute vede anche un boom di tamponi e un tasso di positività che sale a 5,6%. La nuova stretta varata dal governo il 23 dicembre, il cosiddetto Decreto festività, va proprio nella direzione di fermare la nuova ondata: fino al 31 marzo 2022 c'è quindi una nuova serie di obblighi e divieti da seguire, a partire dalle mascherine all'aperto fino a cinema, palestre, bar e ristoranti ora riservati a chi ha fatto il vaccino. Intanto è stata prorogata per altri 15 giorni la zona gialla in Friuli Venezia Giulia e Calabria.Il bollettinoLa curva ...

