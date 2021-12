Nuovo record di Green pass scaricati | sono oltre 1 | 7 milioni Aumentano anche le vaccinazioni

(Di sabato 25 dicembre 2021)diemessi in Italia. Nelle giornata di ieri, 24 dicembre, nestati emessi 1.721.948, di cui 1.205.808 dopo il tampone o test negativo e 498.766 dopo la vaccinazione anti-Covid. Sempre sul fronte delle, nella giornata di ieri si è superata la soglia di 17di terze dosi booster inoculate (17.019.500) per un totale di 46.209.085 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, ossia l’85,56 per cento della popolazione over 12. Tuttavia,ancora5,6(5.683.275) gli italiani che non hanno fatto nemmeno la prima dose. I numeri delleComplessivamente, sinora, le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ...

A una settimana dalla cifradi 5.577 contagi in un giorno - era il 17 dicembre - la quota di nuovi casi in Veneto continua a viaggiare oltre la soglia dei 5mila. Oggi, 25 dicembre, sono 5.402 le nuove infezioni rilevate ...di green pass : ieri ne sono stati emessi 1.721.948, 579 mila da vaccinazione e ben 1,2 milioni da tamponi. E non si fermano neanche a Natale le vaccinazioni contro il covid: le terze ...Napoli, 25 dicembre 2021 - Sono 4.541 i nuovi positivi al Covid in Campania, rilevati a fronte di 76.534 tamponi esaminati, un numero record per il territorio campano. L'incidenza è del 5,93% ed è in ...Nuovo record di green pass scaricati in Italia: da ieri ne sono infatti stati emessi 1.721.948, per un totale di certificazioni che sale così a 168.487.603. Sul totale dei green pass emessi nelle ulti ...