Nuovo record di casi Covid in Italia | 54 762 positivi con 969 752 tamponi  

(Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Continua a salire la curva epidemica in. Ialnelle ultime ore sono 54.762 (battuto ildella vigilia di Natale di 50.599).anche di tamponi, 969.752 quelli processati (contro i 929.775 di ieri), con un tasso dità che sale al 5,6% (+0,2%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 144 (ieri 141) per un totale di 136.530 vittime dall'inizio della pandemia. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 80 in più di ieri, per un totale di 8.892, e delle terapie intensive: 1071 i pazienti (+33 rispetto a ieri) con 106 ingressi al giorno. La regione con l'incremento maggiore diè sempre la Lombardia con 17.332nelle ...

AGI - Agenzia Italia

Firenze, 25 dicembre 2021 - Ildi positivi al Covid registrato in Toscana nelle ultime 24 ore (3.438 nuovi casi) è impressionante, anche se per fortuna il numero dei ricoveri non va di pari passo (ieri ci sono stati ...Sono 54.762 i nuovi contagi di Covid - 19 in Italia,da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599 . I tamponi giornalieri effettuati sono stati 969.752, anche in questo caso si tratta del numero più ...(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Sono 54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record da inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599. Le vittime, secondo i dati del ...Le vittime del giorno sono 144. Nuovo record di contagi covid in Italia nelle ultime 24 ore, con 52.762 nuovi casi positivi su 969.752 tamponi processati. "I casi sono in aumento, con una crescita al ...