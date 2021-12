Numeri mai visti prima, record di contagi nel giorno di Natale. Morti e ricoveri, Omicron si abbatte sull'Italia (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovo record di contagi per il terzo giorno di fila. Il 25 dicembre l'Italia registra un bollettino parecchio preoccupante: 54.762 nuovi casi di Coronavirus (ieri sono stati 50.599), portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a 5.622.431. Aumentano, seppur di poco rispetto alla giornata precedente, i decessi. Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute ne conta 144 (ieri sono stati 141), per un totale di 136.530 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 4.985.435 e 14.851 quelle uscite oggi dall'incubo Covid (ieri 19.804). Intanto sono cresciuti anche i tamponi. Questi ultimi sono stati 969.752, ossia 39.977 in più rispetto a ieri. Crescita anche per il tasso di positività che passa dal 5,4 al 5,6 per cento. Numeri mai registrati fino ad ora, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovodiper il terzodi fila. Il 25 dicembre l'registra un bollettino parecchio preoccupante: 54.762 nuovi casi di Coronavirus (ieri sono stati 50.599), portando così il totale deida inizio pandemia a 5.622.431. Aumentano, seppur di poco rispetto alla giornata precedente, i decessi. Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute ne conta 144 (ieri sono stati 141), per un totale di 136.530 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 4.985.435 e 14.851 quelle uscite oggi dall'incubo Covid (ieri 19.804). Intanto sono cresciuti anche i tamponi. Questi ultimi sono stati 969.752, ossia 39.977 in più rispetto a ieri. Crescita anche per il tasso di positività che passa dal 5,4 al 5,6 per cento.mai registrati fino ad ora, ma ...

Advertising

fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - Libero_official : Altro record per il terzo giorno consecutivo: qui le cifre del #bollettino del 25 dicembre - Cede66De : Volevo vedere se non chiudevano almeno le discoteche !!! Ai titolari verranno erogati i ristori!! Anche se mi chied… - Gaia_Mai_ : @nonfraledonne @LaGrevia @PaguTonta La solitudine dei numeri uno - Nicola23453287 : RT @doluccia16: Voglio ringraziare la Pfizer, Moderna, AstraZeneca e J&J, per aver fatto arrivare i casi di covid a numeri da record in Ita… -