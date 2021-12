Novate | inaugurato il “murale dei campioni” per i 40 anni del Pedale

(Di sabato 25 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloril “dei” per i 40delse. Un lungocon i grandi corridori italiani della storia del ciclismo per celebrare i 40delse. Nella mattinata di sabato 11 è stata inaugurata l’opera “Iitaliani che hanno fatto la storia del ciclismo mondiale” realizzata sulla parete tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Novate inaugurato

Il Notiziario

Poco dopo i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi aMilanese per motivi lavorativi. ... dove vive insieme alla moglie e alla figlia e hail suo studio di arte. The post TvBoy: chi ...Poco dopo i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi aMilanese per motivi lavorativi. ... dove vive insieme alla moglie e alla figlia e hail suo studio di arte. The post TvBoy: chi ...di Giuseppe Nava Cormano e Novate Milanese vicinissime grazie allo storico asse viabilistico a lato della sovrastante autostrada A4. A doppio senso di circolazione, con una sicura pista ciclabile sul ...