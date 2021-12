Notte di Natale: morti 27 migranti nel Mediterraneo Mar Egeo, un bambino fra le vittime (Di sabato 25 dicembre 2021) L'articolo Notte di Natale: morti 27 migranti nel Mediterraneo <small class="subtitle">Mar Egeo, un bambino fra le vittime</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 25 dicembre 2021) L'articolodi27nel Mar, unfra le proviene da Noi Notizie..

Advertising

Pontifex_it : Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se le ferite che ti porti dentro gridano:… - RaiRadio2 : Buone Feste da @AndreaDiCiancio e @RobertoArduini1 ?? Anche la notte di Natale sarà in compagnia de #ILunatici su… - _Carabinieri_ : Questa è l'unica notte che, in luoghi diversi, si passa allo stesso modo, dentro casa, con i propri cari, respirand… - LuciaDeVivo2 : RT @Pontifex_it: Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se le ferite che ti porti dentro gridano: “Non va… - juanmjm : @Borsapretporter @Sargans2 Qualcosa di semplicemente allucinante, col decreto uscito nella serata della vigilia / n… -