"Non sta bene, costretti a stare vicino agli ospedali". Dramma e paura per Chiara Ferragni: la dolorosa ammissione (Di sabato 25 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez costretti a interrompere le vacanze. Per la coppia un'altra piccola disavventura. "Preferiamo tornare a Milano, vicino agli ospedali", ha detto l'influencer su Instagram dopo aver annunciato che la figlia Vittoria ha dei problemi di salute. "Con le vacanze non siamo particolarmente fortunati, Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l'ha più ha solo la tosse però se l'è presa la Vitto". Un imprevisto che segue il ricovero della bimba di qualche mese fa e per questo la Ferragni, anche se con tono pacato, si mostra preoccupata ai fan. La coppia più sociale di sempre aveva deciso di rilassarsi in una vacanza all'insegna della segretezza, ma purtroppo, per motivi importanti, la famiglia è tornata nel capoluogo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021)e Fedeza interrompere le vacanze. Per la coppia un'altra piccola disavventura. "Preferiamo tornare a Milano,", ha detto l'influencer su Instagram dopo aver annunciato che la figlia Vittoria ha dei problemi di salute. "Con le vacanze non siamo particolarmente fortunati, Leo non stavaieri aveva la febbre oggi non ce l'ha più ha solo la tosse però se l'è presa la Vitto". Un imprevisto che segue il ricovero della bimba di qualche mese fa e per questo la, anche se con tono pacato, si mostra preoccupata ai fan. La coppia più sociale di sempre aveva deciso di rilassarsi in una vacanza all'insegna della segretezza, ma purtroppo, per motivi importanti, la famiglia è tornata nel capoluogo ...

