"Non restiamo indifferenti di fronte ai migranti". Il messaggio di Natale del Papa (con tanto di frecciata) (Di sabato 25 dicembre 2021) "La nostra capacità di relazioni sociali è messa a dura prova". Papa Francesco esordisce così nella benedizione Urbi et Orbi del 25 dicembre. Alle sorelle e i fratelli Bergoglio non può che ricordare come la pandemia abbia rafforzato "la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare a uscire, a incontrarsi, a fare le cose insieme". Il tutto, però, senza che finissero i conflitti nel mondo: "Vediamo ancora tanti conflitti - prosegue -, crisi e contraddizioni. Sembrano non finire mai e quasi non ce ne accorgiamo più. Ci siamo abituati a tal punto che immense tragedie passano ormai sotto silenzio; rischiamo di non sentire il grido di dolore e di disperazione di tanti nostri fratelli e sorelle". Il riferimento del capo della Santa Sede è ai profughi, all'Iraq, al popolo siriano e ai bambini dello Yemen: "Non ci lasciare indifferenti di ..."

