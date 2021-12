Non per il Colle, ma per Chigi: ecco le condizioni che ha posto Draghi (Di sabato 25 dicembre 2021) Passi falsi sarebbero, secondo Claudio Velardi che ne ha scritto su Huffington Post di giovedì, quelli che Mario Draghi avrebbe fatto nella sua conferenza stampa. Ma strappargli “parole sulla lontana partita del Quirinale” era quello che avrebbero voluto fare tutti i 50 giornalisti che hanno gli hanno posto domande. E poi: quale altro argomento occupa tanto spazio tutti i giorni su tutti i giornali? Rifiutarsi sì che sarebbe stata da parte sua o “una hybris strabordante” o una “sconfortante ingenuità”, per usare le parole di Velardi: Draghi si è limitato invece a ridurre a quattro o cinque le domande sul tema. Good enough. La disponibilità di Draghi ad essere eletto alla più alta carica dello Stato era già largamente condivisa: però esplicitandola egli ha contribuito ad eliminare un residuo elemento di incertezza da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 dicembre 2021) Passi falsi sarebbero, secondo Claudio Velardi che ne ha scritto su Huffington Post di giovedì, quelli che Marioavrebbe fatto nella sua conferenza stampa. Ma strappargli “parole sulla lontana partita del Quirinale” era quello che avrebbero voluto fare tutti i 50 giornalisti che hanno gli hannodomande. E poi: quale altro argomento occupa tanto spazio tutti i giorni su tutti i giornali? Rifiutarsi sì che sarebbe stata da parte sua o “una hybris strabordante” o una “sconfortante ingenuità”, per usare le parole di Velardi:si è limitato invece a ridurre a quattro o cinque le domande sul tema. Good enough. La disponibilità diad essere eletto alla più alta carica dello Stato era già largamente condivisa: però esplicitandola egli ha contribuito ad eliminare un residuo elemento di incertezza da ...

Ultime Notizie dalla rete : Non per Roma e Napoli, c'è una rivale per un terzino Commenta per primo Noussair Mazraoui , terzino destro in scadenza con l'Ajax a fine stagione, non è l'obiettivo di mercato soltanto di Napoli e Roma . Nelle ultime ora ha allacciato i contatti con Mino Raiola, ...

Coldiretti: niente regali di Natale per un italiano su cinque E guardando al futuro prossimo oltre alle persone a rischio povertà alimentare, vi è un 17,4% degli italiani che per paura di non farcela dovrà limitarsi alle sole spese basic, tra casa e ...

Usa, Kamala Harris frustrata: «Usata per vincere, non per governare» Il Sole 24 ORE Jillian Michaels: consigli top per restare in forma durante l'inverno Leggi di seguito i suoi migliori consigli per riscaldare la tua routine di fitness. Aggiorna la tua playlist. Per spronarti Jillian suggerisce di includere nella tua playlist una ...

Dentro lo schermo di Noyz Narcos: alla scoperta di "Dope Boys Alphabet" Dalle prime tag sui muri agli anni irripetibili del Truce Klan, fino al prossimo disco "Virus". Il regista Marco Proserpio ci svela i segreti ...

