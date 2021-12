No vax, il prete di New York: 'Chi non è vaccinato non è benvenuto nella mia chiesa per la messa di Natale' (Di sabato 25 dicembre 2021) Un cattolico di New York e opinionista di una tv Usa ha detto che i parrocchiani ' non vaccinati non dovrebbero riunirsi in chiesa per la messa di Natale perché hanno una responsabilità sociale: qui ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) Un cattolico di Newe opinionista di una tv Usa ha detto che i parrocchiani ' non vaccinati non dovrebbero riunirsi inper ladiperché hanno una responsabilità sociale: qui ...

