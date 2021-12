No Green pass, a Torino gli irriducibili tra pandori e panettoni. 'Basta cortei, ora disobbedienza civile' (Di sabato 25 dicembre 2021) No Green pass , a Torino in piazza restano gli irriducibili, tra canzoni natalizie e fette di panettone e pandoro: circa un centinaio di persone sono tornate in piazza anche oggi nel capoluogo ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) No, ain piazza restano gli, tra canzoni natalizie e fette di panettone e pandoro: circa un centinaio di persone sono tornate in piazza anche oggi nel capoluogo ...

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - borghi_claudio : Record di sempre. Più di quando nessuno era vaccinato. Perfetto. Da quando abbiamo messo il green pass 'garanzia di… - fanpage : È stato sorpreso nella Galleria del Centro Commerciale, al bar, senza green pass, e ha detto che lo aveva dimentica… - RFHomer : @Franciscktrue @kiara86769608 Brunetta é un burlone (Tremonti lo chiamava in pubblico cretino).. Vuol far girare l'… - fabrizi92786826 : RT @itsmeback_: Il green pass è entrato in vigore con meno di 3000 contagi, oggi, dopo due mesi, sono 36000. 12 volte tanto. Non è servito… -