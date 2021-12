New York a Natale è magia: Kemba fa tripla doppia, Atlanta travolta (Di sabato 25 dicembre 2021) I New York Knicks vincono agevolmente 101 - 87 la prima partita del Christmas Day, superando al Madison Square Garden gli Atlanta Hawks, privati dal protocollo Covid di 8 giocatori, tra cui Trae Young ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 dicembre 2021) I NewKnicks vincono agevolmente 101 - 87 la prima partita del Christmas Day, superando al Madison Square Garden gliHawks, privati dal protocollo Covid di 8 giocatori, tra cui Trae Young ...

