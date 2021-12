Nel messaggio Urbi et Orbi di Natale papa Francesco prega anche per le donne vittime di violenza e adolescenti oggetto di bullismo (Di sabato 25 dicembre 2021) “Figlio di Dio, conforta le vittime della violenza nei confronti delle donne che dilaga in questo tempo di pandemia. Offri speranza ai bambini e agli adolescenti fatti oggetto di bullismo e di abusi. Da’ consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell’educazione e base del tessuto sociale”. È il cuore del messaggio Urbi et Orbi di Natale rivolto da papa Francesco dalla loggia centrale della Basilica Vaticana. “Dio-con-noi, – è stata la preghiera di Bergoglio – concedi salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) “Figlio di Dio, conforta ledellanei confronti delleche dilaga in questo tempo di pandemia. Offri speranza ai bambini e aglifattidie di abusi. Da’ consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell’educazione e base del tessuto sociale”. È il cuore deletdirivolto dadalla loggia centrale della Basilica Vaticana. “Dio-con-noi, – è stata la preghiera di Bergoglio – concedi salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue ...

Advertising

vaticannews_it : #25dicembre Nel messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi, #PapaFrancesco ha ricordato terre scosse… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid,… - Corriere : Il Papa nel messaggio Urbi et Orbi: «Solo il dialogo porta alla risoluzione dei conflitti» - Peter_Italy : RT @fashionart19: Un messaggio è apparso sulla facciata dell'ambasciata Usa il 25 dicembre 2021, esattamente nel 30° anniversario del croll… - DAmboldi : RT @fashionart19: Un messaggio è apparso sulla facciata dell'ambasciata Usa il 25 dicembre 2021, esattamente nel 30° anniversario del croll… -