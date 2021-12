NBA oggi, orari partite 25 dicembre: programma, canali tv, calendario, streaming (Di sabato 25 dicembre 2021) Tradizione ormai consolidata, il Natale della NBA in campo con cinque partite torna sugli schermi di tutto il mondo per mostrare una fetta del meglio che c’è nella lega professionistica americana. Il tutto nonostante i tanti problemi di protocollo anti-Covid presenti in larga parte dei roster, con numeri che ammontano intorno a un quarto dei giocatori. Si comincia con New York Knicks-Atlanta Hawks, il che, in altre parole, avrebbe voluto dire Danilo Gallinari se quest’ultimo non fosse finito, assieme a Trae Young e Clint Capela, proprio nel protocollo. Spazio poi a Milwaukee Bucks-Boston Celtics, anche qui con diversi giocatori fermati per forza di cose, tra cui Giannis Antetokounmpo. Per fortuna della NBA stessa, il big match tra Phoenix Suns e Golden State Warriors è lì, intatto, mentre i Los Angeles Lakers inaugureranno il nome Crypto.com Arena dell’ex Staples ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Tradizione ormai consolidata, il Natale della NBA in campo con cinquetorna sugli schermi di tutto il mondo per mostrare una fetta del meglio che c’è nella lega professionistica americana. Il tutto nonostante i tanti problemi di protocollo anti-Covid presenti in larga parte dei roster, con numeri che ammontano intorno a un quarto dei giocatori. Si comincia con New York Knicks-Atlanta Hawks, il che, in altre parole, avrebbe voluto dire Danilo Gallinari se quest’ultimo non fosse finito, assieme a Trae Young e Clint Capela, proprio nel protocollo. Spazio poi a Milwaukee Bucks-Boston Celtics, anche qui con diversi giocatori fermati per forza di cose, tra cui Giannis Antetokounmpo. Per fortuna della NBA stessa, il big match tra Phoenix Suns e Golden State Warriors è lì, intatto, mentre i Los Angeles Lakers inaugureranno il nome Crypto.com Arena dell’ex Staples ...

