NBA 2021/2022: rimonta da urlo di Milwaukee contro Boston. 36 punti per Antetokounmpo (Di domenica 26 dicembre 2021) I Milwaukee Bucks centrano a terza vittoria consecutiva, e lo fanno nel migliore dei modi: battendo in rimonta i Boston Celtics nella sfida valida per l’Eastern Conference di NBA 2021/2022. Un incontro spettacolare, che vede gli ospiti dominare nel primo tempo, ma i padroni di casa tornano in partita con un terzo quarto spettacolare, completando la rimonta nel parziale finale: 117-113 il risultato al termine dei quattro quarti. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Boston parte fortissimo trascinata da Jaylen Brown, che dopo quattro minuti tocca già i dieci punti all’attivo. I Celtics volano sul +14 dopo la tripla di Hernangomez (13-27). Difficoltà enormi per i Bucks, fragili in difesa e impacciati in attacco, e a cui manca Giannis ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) IBucks centrano a terza vittoria consecutiva, e lo fanno nel migliore dei modi: battendo inCeltics nella sfida valida per l’Eastern Conference di NBA. Un inspettacolare, che vede gli ospiti dominare nel primo tempo, ma i padroni di casa tornano in partita con un terzo quarto spettacolare, completando lanel parziale finale: 117-113 il risultato al termine dei quattro quarti. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA –parte fortissimo trascinata da Jaylen Brown, che dopo quattro minuti tocca già i dieciall’attivo. I Celtics volano sul +14 dopo la tripla di Hernangomez (13-27). Difficoltà enormi per i Bucks, fragili in difesa e impacciati in attacco, e a cui manca Giannis ...

Advertising

bball_evo : NBA XMAS ?? - Antetokounmpo torna in azione e aiuta Milwaukee a battere Boston in rimonta! ? - _Sport_Calcio_ : Paolo Banchero subito in NBA? ???????? #EurosportBASKET | #NBA | #NCAA | #Banchero - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Paolo Banchero subito in NBA? ???????? #EurosportBASKET | #NBA | #NCAA | #Banchero - Eurosport_IT : Paolo Banchero subito in NBA? ???????? #EurosportBASKET | #NBA | #NCAA | #Banchero - RaiSport : ?? #Nba: #Atlanta decimata dal #Covid, i #Knicks vincono 101-87 Anche #Gallinari out nel match di #Natale al… -