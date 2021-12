NBA 2021-2022: Kemba Walker firma una tripla doppia e trascina i Knicks al successo sugli Hawks (Di sabato 25 dicembre 2021) Si è appena concluso al Madison Square Garden di New York il primo atto della consueta maratona natalizia per l’NBA, con la netta vittoria dei Knicks padroni di casa per 101-87 sugli Atlanta Hawks. Esito del match mai realmente in discussione, con la banda di coach Tom Thibodeau che indirizza subito l’incontro grazie ad un ottimo primo quarto da 30-21 per poi allungare ulteriormente nei due periodi successivi (vinti per 31-30 e 20-15) fino ad un confortevole +15 in vista degli ultimi dodici minuti di gioco. Gli Hawks, nonostante il recupero in extremis di Clint Capela, pagano a caro prezzo le assenze (tra cui l’azzurro Danilo Gallinari) e non riescono mai ad avvicinarsi nemmeno durante il “garbage time” di fine quarto quarto, rimediando così la terza sconfitta delle ultime quattro uscite. Degna di nota tra i ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Si è appena concluso al Madison Square Garden di New York il primo atto della consueta maratona natalizia per l’NBA, con la netta vittoria deipadroni di casa per 101-87Atlanta. Esito del match mai realmente in discussione, con la banda di coach Tom Thibodeau che indirizza subito l’incontro grazie ad un ottimo primo quarto da 30-21 per poi allungare ulteriormente nei due periodi successivi (vinti per 31-30 e 20-15) fino ad un confortevole +15 in vista degli ultimi dodici minuti di gioco. Gli, nonostante il recupero in extremis di Clint Capela, pagano a caro prezzo le assenze (tra cui l’azzurro Danilo Gallinari) e non riescono mai ad avvicinarsi nemmeno durante il “garbage time” di fine quarto quarto, rimediando così la terza sconfitta delle ultime quattro uscite. Degna di nota tra i ...

