Natale, vergogna tamponi nel silenzio del governo. Record di contagi e di morti (144) (Di sabato 25 dicembre 2021) Un italiano su 100 è positivo al Covid, a Natale. In pratica, non c'è nessuno o quasi nessuno, vaccinato o no, che non abbia un parente o un conoscente contagiato dal Covid o che non vi sia entrato in contatto. La conseguenza è il caos vergognoso che in questi due giorni di vigilia e di Natale si verificano all'esterno delle farmacie o dei drive trough presi d'assalto senza alcun criterio, visto il livello di incertezza degli stessi tamponi affermato dagli stessi virologi, come il professor Bassetti. La confusione regna sovrana, con scarse informazioni dal governo, che ha fatto passare l'idea che anche col Green pass e con la doppia o tripla dose di vaccino, si possa infettare o ci si possa infettare. Da qui la corsa al tampone, fino alla tarda serata della vigilia di Natale, ma anche ...

