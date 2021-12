Natale | svetta l’enciclopedia online Wikipedia | 1 | 4 mln ricerche di film natalizi

(Di sabato 25 dicembre 2021) E’ sempre più consultata anche nelle feste di2021 l’eciclopediachenei contatti per ledia tema da godersi durante le festività. Basti pensare che le visite complessive nel periodo del2020 hanno superato il milione e 400 mila e quest’anno la stima delledi pellicole per il ‘’ sembra seguire lo stesso trend. Sulla versione italiana dela contenuto libero infatti sono circa duecento le pagine dedicate aie oltre 150 pagine sono state modificate nel 2021. Inoltre, per favorire il corretto utilizzo della piattaforma, Wikimedia Italia ha anche creato ‘tre pacchetti ...

E' sempre più consultata anche nelle feste di Natale 2021 l'eciclopedia online Wikipedia che svetta nei contatti per le ricerche di film a tema da godersi durante le festività. Basti pensare che le ...