Natale sostenibile: le decorazioni per i regali che rispettano la natura (Di sabato 25 dicembre 2021) Persino le festività natalizie possono essere un’occasione per fare delle scelte sostenibili. L’attenzione verso la riduzione ai consumi e agli sprechi deve essere un tema sempre presente tutto l’anno, ma anche nella scelta dei regali è un fattore da non sottovalutare. Le tendenze moda ci parlano di un Natale sostenibile all’insegna dell’attenzione al territorio e alla comunità che lo abita. Ma quali sono le idee per festeggiare risparmiando senza arrecare danno all’ambiente? Natale sostenibile: impariamo a creare il nostro packaging Persino i sacchetti di carta alimentare riciclata possono trasformarsi in splendidi pacchetti, ma anche le pagine dei vecchi giornali. Le scelte che guardano ad un Natale sostenibile mirano ad essere originali e funzionali al contempo. Si ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 dicembre 2021) Persino le festività natalizie possono essere un’occasione per fare delle scelte sostenibili. L’attenzione verso la riduzione ai consumi e agli sprechi deve essere un tema sempre presente tutto l’anno, ma anche nella scelta deiè un fattore da non sottovalutare. Le tendenze moda ci parlano di unall’insegna dell’attenzione al territorio e alla comunità che lo abita. Ma quali sono le idee per festeggiare risparmiando senza arrecare danno all’ambiente?: impariamo a creare il nostro packaging Persino i sacchetti di carta alimentare riciclata possono trasformarsi in splendidi pacchetti, ma anche le pagine dei vecchi giornali. Le scelte che guardano ad unmirano ad essere originali e funzionali al contempo. Si ...

