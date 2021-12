Natale, significato e origine del nome (Di sabato 25 dicembre 2021) Attribuito principalmente ai bambini nati il 25 dicembre, Natale è uno dei nomi nati in ambiente cristiano più vecchi; deriva dal latino dies natalis (“giorno della nascita”, da nasci, “nascere”), e in origine faceva riferimento al martirio di Gesù, inteso come sua “nascita” nella vita eterna; dal IV secolo però il significato del termine si è spostato, andando a indicare il giorno della sua nascita (il Natale appunto), e così è rimasto fino a oggi. Ben diffuso in tutta la penisola italiana, negli ultimi anni il nome è parso in leggero calo. Nel 2020 sono infatti stati 25 i bambini così chiamati. Tra le varianti figurano l’ipocoristico Natalino o la forma francese, Noel o Noël. Come detto, è piuttosto facile intuire che l’onomastico venga celebrato il 25 dicembre, giorno della commemorazione della ... Leggi su gravidanzaonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Attribuito principalmente ai bambini nati il 25 dicembre,è uno dei nomi nati in ambiente cristiano più vecchi; deriva dal latino dies natalis (“giorno della nascita”, da nasci, “nascere”), e infaceva riferimento al martirio di Gesù, inteso come sua “nascita” nella vita eterna; dal IV secolo però ildel termine si è spostato, andando a indicare il giorno della sua nascita (ilappunto), e così è rimasto fino a oggi. Ben diffuso in tutta la penisola italiana, negli ultimi anni ilè parso in leggero calo. Nel 2020 sono infatti stati 25 i bambini così chiamati. Tra le varianti figurano l’ipocoristico Natalino o la forma francese, Noel o Noël. Come detto, è piuttosto facile intuire che l’onomastico venga celebrato il 25 dicembre, giorno della commemorazione della ...

