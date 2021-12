Natale, papa: "Dare dignità al lavoro, basta morti" (Di sabato 25 dicembre 2021) Riconoscere che il messaggio del Natale "non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza" del Dio - bambino che viene al mondo. E quindi "abbracciare Gesù nei piccoli di oggi", gli ultimi, i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Riconoscere che il messaggio del"non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza" del Dio - bambino che viene al mondo. E quindi "abbracciare Gesù nei piccoli di oggi", gli ultimi, i ...

Advertising

NicolaPorro : ?? In #Vaticano solo col #greenpass. A Natale siamo tutti più buoni? Il pugno duro del Papa contro i non vaccinati..… - fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco risponde alle domande di @repubblica e @LaStampa: l’infanzia a Buenos Aires, le tradizi… - SimeoneRaffael3 : @Pontifex_it Buongiorno papa francesco tantissimi auguri di buon Natale a lei e famiglia le auguro tanta salute.buone feste - giusepp85148489 : RT @ilvolosiciliafp: Da @ilvolo Ciao a tutti! Questa sera, dopo la messa del Santo Natale celebrata dal Papa, vi aspettiamo su Rai 1 dalle… -