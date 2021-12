Natale in emergenza, Lombardia a “rischio alto”: “Prudenza durante le feste” (Di sabato 25 dicembre 2021) La Lombardia viene definita a “rischio alto” per l’emergenza Covid-19. La sentenza è arrivata venerdì, alla vigilia di Natale, dopo il report dell‘Istituto superiore di sanità (Iss) post cabina di regia. Gli esperti hanno certificato che in Italia la regione lombarda è l’unica, insieme alla Valle d’Aosta, con il grado di allerta più alto. Altre 18 regioni e province autonome sono a rischio moderato (tra queste 5 con alta probabilità di progressione) e una sola a basso rischio. Che in Lombardia la situazione non sia delle migliori lo testimoniano i bollettini quotidiani, in costante peggioramento. Venerdì i nuovi contagi erano più di 16mila in 24 ore (993 a Bergamo) con un tasso di positività del 7,7% e i ricoveri in terapia intensiva ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Laviene definita a “” per l’Covid-19. La sentenza è arrivata venerdì, alla vigilia di, dopo il report dell‘Istituto superiore di sanità (Iss) post cabina di regia. Gli esperti hanno certificato che in Italia la regione lombarda è l’unica, insieme alla Valle d’Aosta, con il grado di allerta più. Altre 18 regioni e province autonome sono amoderato (tra queste 5 con alta probabilità di progressione) e una sola a basso. Che inla situazione non sia delle migliori lo testimoniano i bollettini quotidiani, in costante peggioramento. Venerdì i nuovi contagi erano più di 16mila in 24 ore (993 a Bergamo) con un tasso di positività del 7,7% e i ricoveri in terapia intensiva ...

