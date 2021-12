Natale: in Antartide la scienza italiana non si ferma, al lavoro a 15 mila km da casa (2) (Di sabato 25 dicembre 2021) (Adnkronos) - A Mzs il Natale si festeggia anche grazie alla creatività e all'inventiva di chef d'eccezione. Francesco Lubelli, con la collaborazione di Vito Mollica ed Emanuele Puzo, ha proposto per il cenone della vigilia un menù a sorpresa ispirato alla tradizione italiana. Tra i piatti, fritti tradizionali, tartine, un doppio assaggio di primi e secondi a base di carne e pesce per soddisfare ogni palato. Il tutto accompagnato da vino, panettoni e torroni. Più internazionale il menù proposto dagli chef Luca Ficara e Marco Smerilli a Concordia, la base italo-francese a oltre 3 mila metri d'altezza sul plateau antartico. Qui la presenza di personale internazionale rende obbligatorio un menù attento ai diversi gusti e alle diverse tradizioni culinarie del gruppo. Se alla base Mario Zucchelli il lavoro degli chef è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) (Adnkronos) - A Mzs ilsi festeggia anche grazie alla creatività e all'inventiva di chef d'eccezione. Francesco Lubelli, con la collaborazione di Vito Mollica ed Emanuele Puzo, ha proposto per il cenone della vigilia un menù a sorpresa ispirato alla tradizione. Tra i piatti, fritti tradizionali, tartine, un doppio assaggio di primi e secondi a base di carne e pesce per soddisfare ogni palato. Il tutto accompagnato da vino, panettoni e torroni. Più internazionale il menù proposto dagli chef Luca Ficara e Marco Smerilli a Concordia, la base italo-francese a oltre 3metri d'altezza sul plateau antartico. Qui la presenza di personale internazionale rende obbligatorio un menù attento ai diversi gusti e alle diverse tradizioni culinarie del gruppo. Se alla base Mario Zucchelli ildegli chef è ...

