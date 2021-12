Natale, il distributore automatico che permette di donare alle organizzazioni di beneficenza (Di sabato 25 dicembre 2021) Il distributore “Giving Machine” permette a chi lo utilizza di donare oggetti a organizzazioni di beneficenza internazionali. Invece di una lista di merendine, il distributore ha una serie di opzioni: donare una decina di pasti ai rifugi locali dei senzatetto, fornire libri alle scuole, regalare del cibo a famiglie che abitano dall’altra parte del mondo e molto altro ancora. Il distributore automatico per fare beneficenza Bonnie H. Cordon è presidentessa generale dell’organizzazione delle Giovani Donne della Chiesa Mormone. Durante varie interviste ha spiegato come sono nati questi particolari distributori. La prima Giving Machine è stata installata per la prima volta a Denver, in Colorado, dal ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 dicembre 2021) Il“Giving Machine”a chi lo utilizza dioggetti adiinternazionali. Invece di una lista di merendine, ilha una serie di opzioni:una decina di pasti ai rifugi locali dei senzatetto, fornire libriscuole, regalare del cibo a famiglie che abitano dall’altra parte del mondo e molto altro ancora. Ilper fareBonnie H. Cordon è presidentessa generale dell’organizzazione delle Giovani Donne della Chiesa Mormone. Durante varie interviste ha spiegato come sono nati questi particolari distributori. La prima Giving Machine è stata installata per la prima volta a Denver, in Colorado, dal ...

