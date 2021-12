Natale e cinema - Le "classiche" delle feste: 10 auto per 10 film - FOTO GALLERY (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo le 40 auto cult del piccolo e grande schermo, dopo l'integrazione con i vostri preziosi suggerimenti, è arrivato il momento di gustarci una GALLERY con le vetture apparse nei film di Natale più amati. Qui, forse, non troverete veicoli entrati nella leggenda, star in inseguimenti da cardiopalma o di intere serie tv: piuttosto, una retrospettiva per ricordare alcune delle opere che hanno accompagnato - e che quasi sicuramente accompagneranno a breve - la notte più magica del calendario. A volte comparse, a volte al centro della scena, ecco le 10 auto che abbiamo scovato e selezionato tra i sempreverdi del cinema natalizio. Leggi su quattroruote (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo le 40cult del piccolo e grande schermo, dopo l'integrazione con i vostri preziosi suggerimenti, è arrivato il momento di gustarci unacon le vetture apparse neidipiù amati. Qui, forse, non troverete veicoli entrati nella leggenda, star in inseguimenti da cardiopalma o di intere serie tv: piuttosto, una retrospettiva per ricordare alcuneopere che hanno accompagnato - e che quasi sicuramente accompagneranno a breve - la notte più magica del calendario. A volte comparse, a volte al centro della scena, ecco le 10che abbiamo scovato e selezionato tra i sempreverdi delnatalizio.

