Natale di preoccupazione per 50mila lavoratori a rischio licenziamento. I tavoli di crisi aperti diminuiscono, ma i sindacati: ‘Calo apparente’ (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono oltre 50mila i lavoratori italiani dell’industria e dei servizi che trascorrono il Natale con la preoccupazione per il proprio posto di lavoro: il dato è stato calcolato dalla Cgil che ha ricordato come ci siano anche altre situazioni difficili. A cominciare da quella di 2.500 navigator per i quali il contratto è in scadenza. Due giorni fa è arrivata una buona notizia per i 390 dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio vicino Firenze. Il gruppo Borgomeo ha rilevato lo stabilimento dal fondo inglesa Melrose. Non è ancora il lieto fine ma una soluzione temporanea che per ora allontana la paura dei licenziamenti. Dopo la conversione della produzione si cercherà infatti un nuovo acquirente per l’azienda fiorentina. I tavoli di crisi che restano aperti al ministero dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono oltreitaliani dell’industria e dei servizi che trascorrono ilcon laper il proprio posto di lavoro: il dato è stato calcolato dalla Cgil che ha ricordato come ci siano anche altre situazioni difficili. A cominciare da quella di 2.500 navigator per i quali il contratto è in scadenza. Due giorni fa è arrivata una buona notizia per i 390 dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio vicino Firenze. Il gruppo Borgomeo ha rilevato lo stabilimento dal fondo inglesa Melrose. Non è ancora il lieto fine ma una soluzione temporanea che per ora allontana la paura dei licenziamenti. Dopo la conversione della produzione si cercherà infatti un nuovo acquirente per l’azienda fiorentina. Idiche restanoal ministero dello ...

