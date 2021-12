Natale da giocatori in scadenza: da Mbappé a Dybala, Top 11 da Champions (Di sabato 25 dicembre 2021) Un Natale di riflessione per i giocatori in scadenza: ecco tutti i campioni che infiammeranno il calciomercato All’alba del 25 dicembre mai così numerosi (e di straordinaria qualità) i giocatori in scadenza di contratto. A pochi giorni dal 2022 la situazione è di assoluta novità, per quanto ormai la ricerca sfrenata del parametro zero sia all’ordine del giorno per qualunque direttore sportivo. Segno tangibile dei tempi che cambiano e di un calciomercato che dovrà necessariamente sgonfiare i costi e ristabilire regole più credibili e, soprattutto, sostenibili. E così approfittiamo del giorno di Natale per giocare e provare a costruire una Top 11, con tanto di alternative reparto per reparto, dei giocatori che tra pochi giorni saranno sostanzialmente liberi di firmare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Undi riflessione per iin: ecco tutti i campioni che infiammeranno il calciomercato All’alba del 25 dicembre mai così numerosi (e di straordinaria qualità) iindi contratto. A pochi giorni dal 2022 la situazione è di assoluta novità, per quanto ormai la ricerca sfrenata del parametro zero sia all’ordine del giorno per qualunque direttore sportivo. Segno tangibile dei tempi che cambiano e di un calciomercato che dovrà necessariamente sgonfiare i costi e ristabilire regole più credibili e, soprattutto, sostenibili. E così approfittiamo del giorno diper giocare e provare a costruire una Top 11, con tanto di alternative reparto per reparto, deiche tra pochi giorni saranno sostanzialmente liberi di firmare ...

