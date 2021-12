Natale | Bono canta «Running to stand still» per i senzatetto di Dublino – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 25 dicembre 2021) Anche quest’anno a causa delle restrizioni per il Coronavirus, il Simon Christmas Eve Busk, il concerto-evento organizzato dalutore irlandese Glen Hansard e che si tiene ogni 24 dicembre per le strade diper raccogliere fondi per aiutare idella città, è stato trasmesso online dalla cattedrale di St. Patrick. E anche quest’anno non è voluto mancare, il frontman degli U2 e co-fondatore di One, l’organizzazione globale per la salute e la lotta alla povertà. Durante l’evento,Vox si è esibito sulle note dito, la quinta traccia dell’album The Jushua Tree degli U2, pubblicato nel 1987. Durante l’esibizione,si è alternato al microfono con iutori irlandesi ...