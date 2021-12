Natale al buio: Albano e Cecchina senza corrente da ore per un guasto alla cabina elettrica (Di sabato 25 dicembre 2021) Natale “al buio” per numerosi abitanti di Albano e Cecchina, che da questa mattina intorno alle ore 9 sono senza corrente a causa di un guasto ad una cabina elettrica Enel. Nessun avviso – dato anche il giorno di festa – è stato pubblicato sul sito del Comune o sulla pagina ufficiale Facebook dell’amministrazione, ma è proprio sul noto social network, nei vari gruppi di quartiere, che i cittadini si sono scambiati la loro esperienza, scoprendo l’enormità del guasto, che comprende una vasta zona di Albano e gran parte di Cecchina. Black out ad Albano e Cecchina: cittadini senza corrente da stamattina Infuriati i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021)“al” per numerosi abitanti di, che da questa mattina intorno alle ore 9 sonoa causa di unad unaEnel. Nessun avviso – dato anche il giorno di festa – è stato pubblicato sul sito del Comune o sulla pagina ufficiale Facebook dell’amministrazione, ma è proprio sul noto social network, nei vari gruppi di quartiere, che i cittadini si sono scambiati la loro esperienza, scoprendo l’enormità del, che comprende una vasta zona die gran parte di. Black out ad: cittadinida stamattina Infuriati i ...

