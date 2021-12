Napoli, vicino il rientro di Fabian Ruiz (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel lungo elenco di giocatori attualmente ai box ce n'è uno che ruba poco l'occhio ma la cui assenza sta incidendo come un macigno sulla flessione degli azzurri: senza Fabian Ruiz è tutto un altro ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel lungo elenco di giocatori attualmente ai box ce n'è uno che ruba poco l'occhio ma la cui assenza sta incidendo come un macigno sulla flessione degli azzurri: senzaè tutto un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vicino Napoli, vicino il rientro di Fabian Ruiz Insomma, mentre tutti parlano della partenza degli africani, pronti a vivere uno dei tornei più contestati dei tempi recenti , il Napoli , pur pagando un dazio di ben 4 giocatori , può sorridere per ...

Calciomercato Napoli: Mertens potrebbe dire addio Dries Mertens non è più un ragazzino e all'età di 34 anni potrebbe iniziare a pensare a qualcosa di meno vicino ...

