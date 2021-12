Napoli, Osimhen convocato per la Coppa d'Africa (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Napoli perde Victor Osimhen fino all'inizio di febbraio. L'attaccante, che era appena tornato ad allenarsi con una speciale maschera in carbonio e kevlar a protezione del viso - dopo le fratture ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Ilperde Victorfino all'inizio di febbraio. L'attaccante, che era appena tornato ad allenarsi con una speciale maschera in carbonio e kevlar a protezione del viso - dopo le fratture ...

Advertising

claudioruss : #Napoli - #Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra - #Fabian e #Koulibaly terapie e lavoro per… - terribile76 : RT @francescoceccot: 'Ufficiale, Napoli: dopo Koulibaly,Ounas e Anguissa anche Osimhen partirà per la Coppa D'Africa' - Paladino70 : RT @francescoceccot: 'Ufficiale, Napoli: dopo Koulibaly,Ounas e Anguissa anche Osimhen partirà per la Coppa D'Africa' - Sicilianodoc7 : RT @francescoceccot: 'Ufficiale, Napoli: dopo Koulibaly,Ounas e Anguissa anche Osimhen partirà per la Coppa D'Africa' - SqualiCP : RT @francescoceccot: 'Ufficiale, Napoli: dopo Koulibaly,Ounas e Anguissa anche Osimhen partirà per la Coppa D'Africa' -