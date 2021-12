Napoli | Lozano delude | vorrebbe spaccare il mondo ma finora s’è solo spaccato un dente

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 dicembre 2021)ha ricevuto la fiducia dele di Spalletti ha deluso.l’ex Psv non è mai riuscito a trovare la sua dimensione.: DELUSIONEHirvingDopo aver sbandierato ambizioni e reclamato spazio ha deluso in ogni partita. il Messicano disse: “Mi piacerebbe andare in un club più grande, mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari, mi sento ad un buon livello, mi piacerebbe fare questo passo in avanti. Mi auguro di crescere a livello personale, spero di raggiungere i miei obiettivi”. Il messicano aveva sbandierato ambizioni e fatto intendere di voler maggiore spazio, ma da quell’intervista concessa ad ‘Azteca Deportes’ le cose sono soltanto peggiorate. Sia per il Chucky, che per gli azzurri. I numeri stagionali di...