Morgan & Comuninstagram | nuovo progetto live per il cantautore monzese

(Di sabato 25 dicembre 2021) MONZA – Si chiamailche Marco Castoldi, in arte, porterà in tour nel 2022. L’idea nasce in occasione del Comfort Festival™ di Ferrara della scorsa estate dovechiama a suonare due storici compagni di viaggio: il polistrumentista Megahertz (Versus,) a sintetizzatori e theremin, e Dario Ciffo (Lombroso, Afterhours) alle chitarre. Ai due si aggiunge Dropkick, un giovane e talentuoso “fingerdrummer” romano, con la sua AKAI MPC. Il repertorio spazia dai brani più famosi dei Bluvertigo a quelli disolista, con agli omaggi all’amato David Bowie e alla canzone d’autore italiana e internazionale. Il concerto ha sonorità waves elettronico-analogiche, ...

MONZA - Si chiama Morgan & Comuninstagram il nuovo progetto live che Marco Castoldi, in arte Morgan, porterà in tour nel 2022. L'idea nasce in ...