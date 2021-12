Monica, chi è la moglie di Alberto Angela: “La amo da sempre, da quando eravamo giovani” (Di sabato 25 dicembre 2021) Alberto Angela è sposato dal 1993 con una donna di nome Monica, studentessa sua coetanea conosciuta quando Angela era ancora agli esordi della sua carriera. Il matrimonio è arrivato dopo un lungo fidanzamento, e al 1998 risale la nascita del loro primo figlio Riccardo. Seguiranno Edoardo, nel 1999, e Alessandro, nel 2004. I due formano una coppia molto unita e affiatata, anche se le informazioni su di loro sono praticamente nulle. Angela, infatti, non ama apparire per quanto riguarda la sua vita privata. Sono poche le interviste in cui il conduttore fa riferimento a sua moglie o al rapporto che ha con lei; nelle rare occasioni in cui avviene, però, ne parla sempre in termini affettuosi e simpatici, sottolineando anche quanto apprezzi uno dei dolci che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021)è sposato dal 1993 con una donna di nome, studentessa sua coetanea conosciutaera ancora agli esordi della sua carriera. Il matrimonio è arrivato dopo un lungo fidanzamento, e al 1998 risale la nascita del loro primo figlio Riccardo. Seguiranno Edoardo, nel 1999, e Alessandro, nel 2004. I due formano una coppia molto unita e affiatata, anche se le informazioni su di loro sono praticamente nulle., infatti, non ama apparire per quanto riguarda la sua vita privata. Sono poche le interviste in cui il conduttore fa riferimento a suao al rapporto che ha con lei; nelle rare occasioni in cui avviene, però, ne parlain termini affettuosi e simpatici, sottolineando anche quanto apprezzi uno dei dolci che ...

