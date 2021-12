“Molto meglio con lei”: Soleil Sorge supera il limite, bordata avvelenata (Di sabato 25 dicembre 2021) La gieffina Soleil Sorge ha lanciato una frecciatina al veleno contro una sua compagna di gioco al Grande Fratello Vip: superato ogni limite La gieffina Soleil Sorge (screenshot GF Vip)Nella casa del Grande Fratello Vip sembrerebbe essere ormai scoppiato l’amore tra diversi gieffini. Non si può dire lo stesso per Soleil Sorge che, dopo l’addio di Alex Belli, sembrerebbe essere concentrata sugli amori degli altri. In particolare ha deciso di analizzare due coppie: quella formata da Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano e quella presunta composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Non si fa più trovare”: allarme rosso Can Yaman, preoccupazione alle stelle La giovane influncer italo-americana sembra ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 dicembre 2021) La gieffinaha lanciato una frecciatina al veleno contro una sua compagna di gioco al Grande Fratello Vip:to ogniLa gieffina(screenshot GF Vip)Nella casa del Grande Fratello Vip sembrerebbe essere ormai scoppiato l’amore tra diversi gieffini. Non si può dire lo stesso perche, dopo l’addio di Alex Belli, sembrerebbe essere concentrata sugli amori degli altri. In particolare ha deciso di analizzare due coppie: quella formata da Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano e quella presunta composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Non si fa più trovare”: allarme rosso Can Yaman, preoccupazione alle stelle La giovane influncer italo-americana sembra ...

