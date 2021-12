Molestie, sono cinque le donne accusano Chris Noth, il Mr. Big di “Sex & the City” (Di sabato 25 dicembre 2021) Salgono a cinque le donne che accusano Chris Noth di abusi sessuali. L’ultima è stata la cantante americana Lisa Gentle secondo cui l’attore, 67 anni, noto per il ruolo chiave in Sex & the City, l’avrebbe palpeggiatain modo brusco nel suo appartamento dopo che lui l’aveva riaccompagnata a casa, a New York, di ritorno dal ristorante. I fatti risalgono a vent’anni fa (era il 2002) quando Noth all’improvviso sarebbe diventato «aggressivo» mettendole «le mani sui seni e stringendo forte». Lei avrebbe subito cercato di respingerlo dicendo chiaramente che «non voleva» e così sarebbe riuscita ad allontanarlo. La settima scorsa, invece, a farsi avanti sono state due donne che, sotto pseudonimo, hanno raccontato di essere ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Salgono alechedi abusi sessuali. L’ultima è stata la cantante americana Lisa Gentle secondo cui l’attore, 67 anni, noto per il ruolo chiave in Sex; the, l’avrebbe palpeggiatain modo brusco nel suo appartamento dopo che lui l’aveva riaccompagnata a casa, a New York, di ritorno dal ristorante. I fatti risalgono a vent’anni fa (era il 2002) quandoall’improvviso sarebbe diventato «aggressivo» mettendole «le mani sui seni e stringendo forte». Lei avrebbe subito cercato di respingerlo dicendo chiaramente che «non voleva» e così sarebbe riuscita ad allontanarlo. La settima scorsa, invece, a farsi avantistate dueche, sotto pseudonimo, hanno raccontato di essere ...

