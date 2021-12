Miriana Trevisan: il figlio è geloso di lei, ecco il motivo (Di sabato 25 dicembre 2021) L’ex di Mariana Trevisan, Pago ha svelato che il loro figlio non vuole che la madre si avvicini a Biagio nella casa Miriana Trevisan: il figlio è gelosoDa quando Biagio D’Anelli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ,è subito balzata agli occhi l’amicizia con Mariana Trevisan. I due hanno legato un rapporto davvero speciale e per molti telespettatori a breve accadrà qualcosa. Il noto opinionista ed ex corteggiatore di Uomini e donne ha fatto sapere di avere una persona fuori ma nel momento in cui suoi sentimenti nei confronti di Miriana fossero molto forti, non avrebbe problemi ad approfondire la storia anche fuori. Ma come stanno realmente le cose tra i due? leggi anche Morgan shock: in arrivo per lui un nuovo ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 dicembre 2021) L’ex di Mariana, Pago ha svelato che il loronon vuole che la madre si avvicini a Biagio nella casa: ilDa quando Biagio D’Anelli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ,è subito balzata agli occhi l’amicizia con Mariana. I due hanno legato un rapporto davvero speciale e per molti telespettatori a breve accadrà qualcosa. Il noto opinionista ed ex corteggiatore di Uomini e donne ha fatto sapere di avere una persona fuori ma nel momento in cui suoi sentimenti nei confronti difossero molto forti, non avrebbe problemi ad approfondire la storia anche fuori. Ma come stanno realmente le cose tra i due? leggi anche Morgan shock: in arrivo per lui un nuovo ...

