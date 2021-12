Milwaukee-Boston oggi in tv: orario e diretta streaming NBA 2021/2022 (Di sabato 25 dicembre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Milwaukee Bucks-Boston Celtics, sfida valida per l’Eastern Conference di NBA 2021/2022. Come da tradizione, non si ferma il grande basket statunitense nemmeno durante le feste, ed ecco quindi che a sfidarsi sono le formazioni guidate rispettivamente da Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum, rispettivamente. I padroni di casa vogliono allungare la striscia aperta di due vittorie consecutive, mentre gli ospiti vogliono bissare il successo ottenuto contro Cleveland. La palla a due è fissata per le 20:30, ora italiana, di sabato 25 dicembre. La partita sarà visibile sarà visibile in tv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD, oltre che in streaming su Sky Go. In alternativa, Sportface vi propone costanti aggiornamenti tramite ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inBucks-Celtics, sfida valida per l’Eastern Conference di NBA. Come da tradizione, non si ferma il grande basket statunitense nemmeno durante le feste, ed ecco quindi che a sfidarsi sono le formazioni guidate rispettivamente da Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum, rispettivamente. I padroni di casa vogliono allungare la striscia aperta di due vittorie consecutive, mentre gli ospiti vogliono bissare il successo ottenuto contro Cleveland. La palla a due è fissata per le 20:30, ora italiana, di sabato 25 dicembre. La partita sarà visibile sarà visibile in tv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD, oltre che insu Sky Go. In alternativa, Sportface vi propone costanti aggiornamenti tramite ...

Advertising

dchinellato : Boston aggiunge al protocollo Neismith, Fernando e i rimpiazzi Miles e Jackson. In 4 (Horford, Parker, Thomas e Her… - RoJuventina : RT @FrancisJUnder12: 25/12 New York Atlanta Milwaukee Boston Phoenix G.S. Lakers Brooklyn Utah Dallas Ecco il programma dopo il pranzo di… - FrancisJUnder12 : 25/12 New York Atlanta Milwaukee Boston Phoenix G.S. Lakers Brooklyn Utah Dallas Ecco il programma dopo il pranzo… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Atlanta cade contro Orlando senza Gallinari ??????? #NBA75 - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati della notte: vincono Milwaukee e Boston, Denver ko contro OKC -