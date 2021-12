Milano, esplosione nel palazzo di Generali: soccorsa la presunta autrice del gesto, è grave (Di sabato 25 dicembre 2021) Espolosione nella notte in un palazzo sede di uffici di proprietà di Generali a Milano, in via Crespi 19 . Il palazzo era deserto e l'esplosione è avvenuta al piano - 1 in un locale tecnico. Lo ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) Espolosione nella notte in unsede di uffici di proprietà di, in via Crespi 19 . Ilera deserto e l'è avvenuta al piano - 1 in un locale tecnico. Lo ...

Advertising

Tiziana1402 : RT @MediasetTgcom24: Milano, esplosione in un palazzo di uffici: grave la presunta attentatrice #milano - edisonpaviles1 : RT @msn_italia: Esplosione edificio uffici Milano,ferita presunta esecutrice - infoitinterno : Esplosione in un palazzo sede di uffici a Milano: una donna in fin di vita - sulsitodisimone : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Milano, esplosione in un palazzo Generali: grave la presunta attentatrice - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Milano, esplosione in un palazzo Generali: grave la presunta attentatrice -