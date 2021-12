Milano, esplosione in un palazzo di uffici: grave la presunta attentatrice, trovate due taniche di benzina (Di sabato 25 dicembre 2021) Poco prima delle 5 di oggi, 25 dicembre, all’interno di un palazzo che è sede degli uffici delle assicurazioni Generali a Milano, in via Crespi, si è verificata un’esplosione. L’edificio in quel momento era vuoto, complici anche le festività natalizie, altrimenti le conseguenze potevano essere gravi. L’esplosione, stando alle prime informazioni, è avvenuta al piano -1 in un locale tecnico. Lo scoppio sarebbe di origine dolosa: la presunta attentatrice è stata già individuata, soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. La donna, 43 anni, di origine brasiliana, è in gravi condizioni per le ustioni riportate su tutto il corpo. L’edificio, invece, non ha riportato danni strutturali. Stando alle prime ipotesi, l’esplosione sarebbe stata causata da ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Poco prima delle 5 di oggi, 25 dicembre, all’interno di unche è sede deglidelle assicurazioni Generali a, in via Crespi, si è verificata un’. L’edificio in quel momento era vuoto, complici anche le festività natalizie, altrimenti le conseguenze potevano essere gravi. L’, stando alle prime informazioni, è avvenuta al piano -1 in un locale tecnico. Lo scoppio sarebbe di origine dolosa: laè stata già individuata, soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. La donna, 43 anni, di origine brasiliana, è in gravi condizioni per le ustioni riportate su tutto il corpo. L’edificio, invece, non ha riportato danni strutturali. Stando alle prime ipotesi, l’sarebbe stata causata da ...

