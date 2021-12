Migranti: Grecia, bilancio naufragi sale a 27 morti (Di sabato 25 dicembre 2021) E' salito a 16 morti il bilancio dell'affondamento ieri di un'imbarcazione con Migranti a bordo nel Mar Egeo, poche ore dopo un primo naufragio che ha aveva causato 11 morti. Lo rende noto la guardia ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) E' salito a 16ildell'affondamento ieri di un'imbarcazione cona bordo nel Mar Egeo, poche ore dopo un primoo che ha aveva causato 11. Lo rende noto la guardia ...

Advertising

repubblica : Migranti, due naufragi in Grecia, almeno 14 morti - iconanews : Migranti: Grecia, bilancio naufragi sale a 27 morti - 0760italy : Migranti, due naufragi in Grecia, almeno 14 morti - la Repubblica. Colpa della Lamorgese doveva andare a prenderli… - FGuardiella : Migranti: Grecia, bilancio naufragi sale a 27 morti - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Naufragio in Grecia, sale a 27 numero di migranti morti in mare #migranti -