Meteo Roma del 25-12-2021 ore 19:15 (Di sabato 25 dicembre 2021) Meteo AM ritrovati l'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord maltempo al mattino con fenomeni intensi su Liguria e Appennino settentrionale piaciuto con molte nubi sulle Alpi al pomeriggio non sono previste lezioni di rilievo con precipitazioni sparse sui medesimi settori in serata tempo piaciuto con nuvolosità compatta e le precipitazioni tra Liguria e Friuli al centro temperature nubifragi al mattino sulla Toscana piogge sparse sul Lazio e Umbria variabilità assoluta altrove al pomeriggio che intensi l'estensione ad ombrellate asciutto sulle coste abruzzesi in serata insiste il maltempo sui medesimi settori con molte nubi associate al tour di stabilità diffusa mattino con nomi sparse alternate a schiarite cieli coperti sulla mia progressivo aumento della nuvolosità al pomeriggio con pioviggini sparse sulla Sardegna in serata si rinnovano ...

